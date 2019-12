Haro sur l’âgisme!

J’entre dans 70e année et ça me frustre au maximum de constater à quel point on nous traite, nous les gens de l’âge d’or, comme des demi-portions. Des handicapés engagés sur un chemin sans issue dont ils ne sortiront que les pieds devant. On veut nous faire peur, certainement pour nous faire taire. On a des petits bobos certes, mais ça ne fait pas de nous des gens à mettre au rancart.

Je n’en peux plus de ces messages me proposant d’aller m’installer dans une résidence où j’aurai tout à ma portée, parce que je suis encore capable de marcher et de me débrouiller pour satisfaire mes besoins primaires et secondaires. Voulez-vous me sacrer patience avec l’âgisme !

A.G.

Pour aller dans le sens de votre éditorial sur la question des personnes âgées, il est paru vers la fin de l’été dernier un livre écrit par le docteur Stéphane Lemire, spécialiste en médecine interne et en gériatrie, ainsi que Jacques Beaulieu qui a pour titre Vieillir la belle affaire aux Éditions Libre Expression dans lequel on propose des idées concrètes pour vivre mieux, plus longtemps. On y constate avec bonheur que vieillir ce n’est pas juste décrépir.