La comédie «Les pêcheurs» en version américaine

Martin Petit avait une excellente nouvelle à partager aux fans de sa série Les pêcheurs, lundi. La comédie, qui s'est terminée en 2017, aura droit à sa version américaine en 2020.

Le créateur de la série a dévoilé lui-même la bonne nouvelle sur sa page Facebook. Même s'il ne peut légalement donner beaucoup de détails, il a quand même tenu à partager «un ti-moment de fierté» auprès de ses abonnés.

«En télévision, Hollywood est de loin le milieu le plus difficile à percer et c'est après beaucoup de travail et d'acharnement qu'on y arrive enfin. Je ne suis pas historien de la télévision, mais je me demande si ce n'est pas une première pour une comédie québécoise aux États-Unis. Peu importe, ça mérite un immense bravo à tous les créateurs de talents qui sont allés à la pêche aux rires avec moi», a-t-il inscrit sous une photo de lui, accompagné de Guy A. Lepage et Jean-Michel Anctil.

À chaque épisode des Pêcheurs, Martin Petit invitait à son chalet des amis humoristes qui jouaient leur propre rôle légèrement parodié.