«La Voix»: un cadeau de Noël des coachs

MONTRÉAL – Afin d’illuminer le temps des Fêtes, Cœur de pirate, Marc Dupré, Garou et Pierre Lapointe, les coachs de la huitième saison de La Voix, se sont retrouvés autour d’un piano pour enregistrer la légendaire chanson de John Lennon et Yoko Ono Happy Xmas (War Is Over).

Même si elle rappelle un esprit de Noël d’un autre temps, cette pièce humaniste et engagée évoque des souvenirs particuliers pour les coachs, et reste complètement d’actualité.

«John Lennon et Yoko Ono étaient de grands artistes, raconte Pierre Lapointe. C'est l'exemple parfait de l'osmose presque impossible entre deux univers, deux personnalités fortes. Arriver avec cette idée que si tous les humains de la Terre décidaient au même moment de ne plus jamais faire la guerre, ce serait la paix absolue, c'est tout con, mais tellement brillant.»

Cœur de pirate confie avoir eu des frissons en l’interprétant avec les autres coachs. Quant à Garou, il aime tellement cette chanson qu’il l’avait enregistrée sur son album de Noël, Xmas Blues, sorti en 2014.

Musiques de Noël

Même si Garou est le seul à avoir déjà lancé un disque de Noël, les autres ne boudent pas leur plaisir. «J’adore la musique de Noël, avoue Cœur de pirate. Si ce n’était que de moi, on en écouterait toute l’année! Ma préférée est All I Want For Christmas Is You.»

Marc Dupré est dans le même état d’esprit. «Cette musique me rappelle les réunions de famille, le fun qu’on avait et qui s’étirait jusqu’aux petites heures. Toute la famille participait et j’adorais ça. Ça m’a donné le goût de faire de la musique.»

Seul Pierre Lapointe est un peu dubitatif quant à la signification de ces chansons. «J'ai beaucoup de difficulté avec la musique de Noël. D’abord, parce qu'on entend toujours les mêmes chansons. En Amérique, Noël est devenu une étrange tradition qui tourne autour de la consommation. On nous place dans un état d'esprit qui nous pousse à consommer. Je suis toujours un peu mal à l'aise. En même temps, ça nous plonge collectivement dans une ambiance assez belle et joyeuse. Bref, je me sens partagé entre deux sensations.»

Traditions familiales

Avant de donner le coup d'envoi à la huitième saison de La Voix, les coachs ont l'intention de profiter du temps des Fêtes, les jours où ils ne sont pas en spectacle. Béatrice Martin a prévu un souper en famille et va manger du chocolat tout le mois de décembre.

«Chaque année, je garde du temps pour voir ma famille, confie Pierre Lapointe. C'est très important. Et je suis assez fier parce que, depuis plusieurs années, nous avons décidé de ne plus s'offrir de cadeaux. Notre cadeau est de passer du temps ensemble.»

Même s’il est résidence au Capitole de Québec en décembre, Marc Dupré n’oublie pas son clan. «J’aime recevoir et cuisiner pour la famille et les amis. Pour moi, Noël est l’occasion de se rassembler, se raconter des histoires, et passer du temps de qualité entouré de ceux qu’on aime.»

La chanson Happy Xmas (War Is Over) interprétée par les coachs de La Voix est disponible sur toutes les plateformes de musique en ligne.