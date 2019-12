Le Drakkar vise un deuxième gain d’affilée à la maison

Le Drakkar de Baie-Comeau tentera d’inscrire un deuxième gain d’affilée à domicile, mercredi soir, quand il accueillera le Titan d’Acadie-Bathurst.

Victorieux par le pointage de 7-4 lors de leur dernière sortie contre les Olympiques de Gatineau, les Nord-Côtiers chercheront à prolonger cette séquence positive sur la patinoire du Centre Henry-Leonard.

Confronté à la pire équipe du circuit Courteau, le Drakkar ne devra toutefois pas prendre ses prochains visiteurs à la légère, même si ces derniers n’ont remporté que trois parties sur 27 depuis le début du calendrier.

«Ce n’est pas notre façon de nous préparer en tenant compte des statistiques ou encore de la position de l’autre équipe au classement. Pour nous, l’important est de sauter sur la glace et se concentrer [sur] ce qu’on doit faire pour gagner», a vite précisé l’entraîneur-chef Jon Goyens.

Le pilote du navire a vu ses hommes connaître un fort début de rencontre lors de la récente victoire et souhaite les voir entreprendre la prochaine partie de la même façon.

«Les joueurs ont déployé beaucoup d’intensité et de vitesse dès les premières minutes et cela a provoqué plusieurs opportunités en attaque. L’objectif est de poursuivre dans le même sens.»

Inspirés offensivement par leur capitaine Gabriel Fortier, auteur de cinq buts au cours des deux derniers matchs, les membres de l’équipage ont eu une belle occasion de maintenir la cadence.

Interrogé sur la non-sélection de son pilier de 19 ans pour le camp d’Équipe Canada junior, Goyens s’est évidemment montré déçu pour son numéro 9, mais sait fort bien que cela ne ralentira pas son ardeur.

«Je ne suis pas un dépisteur et je ne connais pas tous les joueurs. Je connais toutefois Gabriel depuis longtemps, et sa grande force de caractère. Il ne changera pas son style pour autant et va continuer de tout faire pour aider le Drakkar», a assuré le dirigeant avec conviction.

En bref

Privé des attaquants Valentin Demchenko et Raivis Ansons, partis en Europe afin de participer au championnat mondial junior dans leur division, le Drakkar pourra compter sur le retour au jeu du vétéran de 20 ans Charles-Antoine Giguère, rétabli d’une commotion cérébrale... L’ailier Thomas Éthier sera laissé de côté pour la partie.