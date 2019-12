Le pape dénonce le «péché social» des discriminations contre les handicapés

Le pape François a qualifié mardi de « péché social » une culture qui distingue entre « certaines vies de série A et d’autres de série B », à l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées.

« Il faut développer les anticorps contre une culture qui considère certaines vies de série A et d’autres de série B: ceci est un péché social! », a dit le pape dans un message écrit diffusé par le Vatican.

« Il faut avoir le courage de donner la parole à ceux qui sont discriminés en raison de leur handicap, car malheureusement aujourd’hui encore, dans certains pays, on a du mal à les reconnaître comme des personnes ayant une égale dignité », a poursuivi le souverain pontife.

« N’oublions pas les nombreux “exilés cachés” qui vivent à l’intérieur de nos maisons, de nos familles, de nos sociétés », a imploré le souverain pontife.

Déplorant « une culture du déchet », il a noté que beaucoup de personnes handicapées vivent « sans appartenir et sans participer » à la société.

Si une plus grande inclusion progresse, « des préjugés » subsistent ainsi que « des limites » en matière d’accession à l’éducation et au travail, a-t-il critiqué. Or c’est un domaine qui, selon lui, « détermine le degré de civilisation d’une nation ».