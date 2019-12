Louis-José Houde étire sa tournée «Préfère novembre»

On peut dire que Louis-José Houde a fait de l'Olympia, à Montréal, sa deuxième résidence. Étant déjà monté sur la scène de la salle de spectacle à près de 60 reprises en carrière, l'humoriste remettra ça quatre autres soirs au début de 2020.

Celui qui poursuit sa prolifique tournée Préfère novembre est attendu à l'Olympia les 10 et 11 janvier en plus des 14 et 15 février prochains. Ces dates font partie du lot de nouveaux rendez-vous que l'humoriste, acteur et animateur a ajouté son périple du Québec amorcé durant l'été 2017.

Son horaire complet des prochains mois peut être consulté sur le site louisjosehoude.com.

Le spectacle «Préfère novembre», dont un peu moins de 300 000 billets ont trouvé preneurs jusqu'à maintenant, s'approche rapidement des 300 représentations.

De plus, Louis-José Houde est finaliste à l'obtention de deux statuettes au Gala Les Olivier qui aura lieu ce dimanche. L'artiste pourrait repartir avec celle du Spectacle d'humour / Meilleur vendeur et celle de l'Olivier de l'année, un prix remis par le public.