Mauvaise séquence des Remparts: Patrick Roy est fâché contre lui

Les entraîneurs n’hésitent pas à mettre le blâme sur leurs joueurs lorsque l’équipe qu’il dirige traverse une zone de turbulence. Patrick Roy a fait le contraire en se jetant lui-même la pierre au moment où les Remparts ont subi 15 défaites à leurs 19 dernières rencontres.

Le visage long, le grand patron des opérations hockey des Diables rouges a interrompu l’entraînement à quelques reprises mardi matin sur la patinoire du Pavillon de la jeunesse. Non pas pour blâmer ses ouailles mais plutôt pour faire un mea culpa envers sa jeune bande qui est à égalité avec les Sea Dogs de Saint John au huitième rang de la Conférence de l’Est en vertu d’une récolte de 25 points.

«Je suis fâché et je suis fâché contre moi. Je n’ai pas fait ma job. Des fois, après des défaites, on réfléchit et c’est moi qui dois faire ma job. C’est moi qui doit se tenir debout [...] La culture des Remparts, c’est une culture où chaque jour on embarque sur la glace et on travaille. Moi, je les ai laissés aller. Ce n’est pas de leur faute, c’est de la mienne.

«C’est moi qui est responsable de s’assurer que ces gars-là travaillent et suivent ce que je suis à la recherche. Je me suis excusé auprès d’eux autres parce qu’à quelque part, je n’ai pas joué le rôle que j’aurais dû jouer dans cette séquence-là», a commencé par dire le «33» dans un long laïus devant les journalistes.

Le travail en priorité

À la deuxième année de son deuxième séjour à la barre du club junior de Québec après une pause précédée de trois années aux commandes de l’Avalanche du Colorado, Roy a misé sur la jeunesse (moyenne d'âge de 17,87 ans) en optant pour cinq patineurs de 16 ans dans le but de viser les grands honneurs dans quelques saisons.

Or, une multitude de blessures a freiné l’élan de huit victoires en dix matchs en début de campagne. Pour Roy, ses joueurs ont trop délaissé leurs bottes de travail au cours des dernières semaines. L’équipe en arrache particulièrement devant ses partisans au Centre Vidéotron en ne jouant que pour .300 (4-10-1).

«Je pense que j’ai laissé les choses glisser au niveau de l’éthique de travail pis au niveau de la culture qu’on a. C’est normal, ce sont des jeunes de 16 à 20 ans. Ils vont prendre ce que je vais leur donner, mais à un moment donné, il faut mettre le pied à terre [...]

«Il n’y a pas d’avantages à ne pas travailler dans une séquence d’entraînement. Quand on commence à laisser les mauvaises habitudes embarquer, qu’est-ce que tu penses qu’il va arriver? La prochaine étape, ce sera dans les matchs et c’est un peu le reflet de ce qui se passe pour nous. On a mieux fait dans les derniers matchs à ce niveau, mais j’ai une part de responsabilités là-dedans et moi aussi, il faut que je me regarde dans le miroir», a assuré le gagnant du trophée Jack Adams en 2014.

Sur la route

Les Remparts tenteront maintenant de freiner leur série de trois défaites en rendant visite aux surprenants Voltigeurs de Drummondville mercredi soir au centre Marcel-Dionne.