Un enfant trop sage donnera quel genre d’adulte?

Je lis ce matin dans votre Courrier la lettre titrée « Quoi penser des commentaires de ma belle-fille ? » dans laquelle une dame dans la cinquantaine raconte qu’à Noël 2018, son fils, sa femme et leur fillette sont venus la visiter en région. Pendant leur séjour chez elle tout a semblé fonctionner.

Mais quelques jours après leur retour en ville, le fils a téléphoné à sa mère pour lui dresser la liste de tout ce que sa femme n’avait pas aimé lors de leur visite. Par exemple, des choses aussi graves que le fait que la mère ait fait jouer de la musique du temps des Fêtes que sa bru déteste. Le fils a donc sommé sa mère de régler ce problème avec sa bru aussitôt que possible, sans quoi il ne serait plus question de lui rendre visite. On comprend donc qu’il veut que sa mère s’excuse, demande pardon, et s’engage à ne plus répéter ces gestes si répréhensibles. Quel homme, ce fils !

Madame, vous étiez fort probablement très contente d’avoir un fils très obéissant envers vous dans l’enfance, l’adolescence et au début de l’âge adulte. Le problème avec les enfants très obéissants, soumis à leurs parents, particulièrement à leur mère, eux qui ne connaissent que les relations dominant-dominé, rendus adultes, ils se cherchent des partenaires de vie dominant-dominé comme ce qu’ils ont connu, ou encore des partenaires parmi les plus révoltés de la planète, genre gus dans une prison fédérale avec longue peine.

Madame, vous récoltez ce que vous avez semé. Sauf que maintenant, votre fils est soumis à sa femme, très probablement choisie pour son goût pour la domination de ses partenaires. Quant à votre idée de demander à chacun de vos invités de lire tout haut ce que vous aviez écrit dans une carte à leur intention, j’ai la même opinion que votre bru dominatrice. Quand on donne un message écrit dans une carte à quelqu’un, ça relève de l’intimité. Ne cherchiez-vous pas, dans cette demande, à satisfaire votre narcissisme ? Le besoin de vous faire dire que vous êtes bonne et belle dicté par un manque d’attention de vos parents envers vous jadis peut-être ? »

MB

Vous avez peut-être raison d’analyser cette lettre sous cet angle. Mais je tiens à souligner qu’il faut une bonne dose de culot de la part d’un homme, que vous qualifiez de « dominé », pour balancer à la face de sa mère, qui serait selon vous « dominante », le pataquès de récriminations soulevées par sa femme. À certains égards, il doit être d’accord avec ces dernières pour avoir accepté de servir de courroie de transmission.