Un nouveau coach avec des attentes tout aussi élevées

Sylvain Cloutier vivra son baptême à la tête du programme d’athlétisme, samedi, à l’occasion de l’Invitation Rouge et Or disputée au PEPS.

En relève de Joël Bourgeois qui est parti après une seule saison, Cloutier a pris les rênes du club universitaire, lui qui veillait sur le volet sport-études depuis huit ans. Cloutier est confiant à l’aube de sa première campagne.

« Je connais tous les athlètes, et ça représente un avantage, a-t-il mentionné. Il s’agit néanmoins d’un nouveau défi, mais je suis bien entouré avec la qualité des entraîneurs adjoints présents. Je leur fais entièrement confiance. »

Champions du RSEQ tant chez les hommes que chez les femmes l’an dernier, le Rouge et Or tient à conserver les deux bannières.

« On veut ramener les deux bannières, a indiqué Cloutier. Chez les hommes, la compétition devrait venir des Carabins de l’Université de Montréal, qui ont terminé au 3e rang l’an dernier. Ils progressent chaque année et réussissent à retenir le talent local à la maison. Ils ne sont pas encore à notre niveau, mais ils ne sont pas à négliger, et il faudra les garder à l’œil. C’est maintenant plus difficile de recruter à Montréal, mais on mise sur notre prestige et notre tradition. On a gagné le championnat provincial huit fois au cours des dix dernières années, dont les six dernières éditions. »

Objectif

« Du côté féminin, on mise sur le retour de filles de premier plan et la venue d’excellentes recrues qui seront un facteur important dès leur première saison, poursuit Cloutier. Même si on n’a gagné que par 1,5 point devant Sherbrooke l’an dernier au provincial, nous sommes largement favorites cette année. On devrait gagner facilement parce qu’on s’est améliorées dans toutes les épreuves. Sherbrooke sera nos principales rivales. Notre force est sur la piste, et Sherbrooke est fort dans les concours. »

Parmi les recrues à surveiller, on retrouve Audrey Leduc, qui est championne canadienne junior. Elle s’élancera sur 60 m, au 4X200m et au saut en longueur. Marie-Frédérique Poulin en est une autre qui pourrait s’affirmer.

Médaillées au national l’an dernier, Jessy Lacourse (or au 3000 m), Aurélie Dubé-Lavoie (bronze au 1500 m), Catherine Beauchemin (argent au 4X800m) et Noémie Jeffrey (bronze au marteau) sont de retour.

Tokyo

Chez les hommes, Jean-Simon Desgagnés est de retour. Il a remporté l’argent aux 1500 m et 3000 m au championnat canadien l’an dernier, mais les qualifications pour les Jeux olympiques de Tokyo dicteront son horaire.

« Je vais faire beaucoup de volume et moins de courses, a mentionné le spécialiste du 3000 m steeple. Je vais identifier des courses où la compétition sera élevée. »

Desgagnés devra terminer dans le Top 45 à l’échelle internationale et dans le Top 3 au championnat canadien civil pour atteindre les standards olympiques.

« Ça va être une très bonne bataille, mais je me rapproche. J’ai retranché dix secondes par année depuis trois ou quatre ans. »

Boston le 14 février, Stanford le 8 mai, où il a réalisé son meilleur temps à vie l’an dernier avec un chrono de 8 min 29 s, et des épreuves à Ostrava le 23 mai et aux Pays-Bas le 1er juin meubleront son horaire.

Desgagnés, Félix Lapointe-Pilote et Anne-Marie Comeau ne seront pas des nationaux à Edmonton en mars puisque se dérouleront au même moment les mondiaux universitaires de cross-country au Maroc.

Émy Béliveau brisera la glace

Émy Béliveau vivra son baptême dans le maillot Rouge et Or, samedi au PEPS.

Championne canadienne sur 60 m en 2017 avec le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, la sprinteuse s’est pointée à Québec en janvier 2018, mais elle a dû faire l’impasse sur la saison comme le prévoit la règle dans le cas d’un transfert.

« Je me sens très bien en rouge, a indiqué Béliveau avec son plus beau sourire. J’avais besoin d’un changement d’environnement. Avec le Rouge et Or, Fabrice Akué est mon entraîneur et on a immédiatement connecté. Quand j’étais toute jeune, Fabrice était l’entraîneur de Geneviève Thibault qui a remporté l’or au championnat canadien et je la trouvais très bonne. »

Fin du purgatoire

« Parce qu’il s’agira de ma première compétition universitaire depuis un bout, je suis fébrile et j’ai hâte de prouver ce que je peux faire, ajoute la native de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Mes objectifs sont élevés tant sur le plan individuel qu’au relais aux 4X200m. Je travaille fort pour gagner un autre titre national. Je suis vraiment confiante parce que mon niveau de forme n’a jamais été aussi élevé. »

Béliveau estime que le prix de s’asseoir une saison n’était pas trop cher à payer.

« Il me reste encore trois ans et c’est pourquoi ça me dérange moins, a expliqué celle dont le meilleur temps sur 60 m fut de 7,40 s lors de sa victoire au national en 2017. Contrairement au football, il n’y a pas de limite d’âge. J’ai fait deux années à Sherbrooke et j’en ferai trois à Laval. »

Autre transfuge

Béliveau n’arrive pas seule du Vert & Or puisque Emma Dagenais (demi-fond) a aussi été transférée à Laval.

Chez les hommes, le Rouge et Or compte aussi un transfert. Gagnant du prix de la performance par excellence en piste du RSEQ en 2018 avec les Ravens de Carleton, Sébastien Saville (600 m et 1000 m) est un ajout intéressant.

Le Rouge et Or pourra aussi compter sur le retour de David Gendreau-Filliion et de Jonathan Tedeschi qui s’est remis d’une blessure.