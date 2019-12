Une fin de session percutante

À sa cinquième et dernière année avec le Rouge et Or volleyball, le passeur Ethan Ellison peut maintenant le confirmer. Des années après avoir choisi de se déraciner de Toronto, ses valeurs se sont fondues à merveille avec celles de l’équipe de l’Université Laval, qu’il entend bien mener aux plus grands honneurs.

En 2015, l’étudiant-athlète quittait la métropole de l’Ontario comme jeune adolescent prometteur afin de tenter de devenir un joueur et homme accompli à Québec.

Ellison et le Rouge et Or viennent de conclure la première session de sa dernière saison d’éligibilité sur une note percutante.

Sur le plan collectif, les deux victoires du dernier week-end contre UNB positionnent le Rouge et Or au premier rang à égalité avec Montréal dans le RSEQ, en vertu d’une fiche de 7-1. Sur le plan individuel, le passeur a prouvé qu’il était bel et bien rétabli d’une commotion cérébrale subie le 1er novembre contre les Carabins au PEPS.

Ellison a bouclé sa fin de semaine avec 66 assistances, deux attaques marquantes, trois as, quatre blocs assistés et 16 récupérations défensives, dont un sommet d’équipe de 10 lors du deuxième match.

« J’avais joué avant ces matchs, mais je ne me sentais pas à mon meilleur. Contre UNB en fin de semaine, ça m’a fait du bien de revenir et de me sentir aussi bien. Pour l’équipe, c’était super important de finir la session en prouvant qu’on est sur la bonne voie », a-t-il raconté.

Beau cheminement

Il y a cinq ans, Ellison s’amenait chez le Rouge et Or en terrain presque inconnu. Presque, car il avait été bien initié au français dans le cadre d’un programme d’immersion scolaire avant la grande traversée québécoise.

Pour le reste, que ce soit son nouvel environnement, sa nouvelle équipe ou ses nouveaux entraîneurs, tout était à découvrir. Et si c’était à refaire, le parcours serait exactement le même.

« Je ne ferais rien différemment. Je n’ai aucun regret. L’ambiance dans l’équipe est incroyable depuis cinq ans. J’ai une bonne relation avec les entraîneurs, qui m’ont toujours poussé à repousser mes limites et ça, je l’apprécie vraiment. Je regarde où j’étais il y a cinq ans et je suis une meilleure personne, un meilleur joueur », se réjouit Ellison, qui espère que l’élan du dernier week-end n’est qu’un début.

« On veut atteindre nos objectifs d’équipe en allant chercher le titre provincial, et pourquoi pas le canadien ? On a l’équipe pour atteindre ça. C’est un objectif très réaliste. »

3 étoiles du Rouge et Or

Ethan Ellison

Volleyball

Génie informatique

Au cours des deux victoires du weekend contre UNB au PEPS, le passeur a cumulé 66 assistances en plus de deux attaques marquantes, trois as, quatre blocs assistés et 16 récupérations défensives, dont un sommet d’équipe de 10, samedi.

Maud Chapleau

Mathieu Belanger

Volleyball

Santé et sécurité au travail

Responsable de 33,5 points pour son équipe lors des deux victoires du weekend, elle a notamment obtenu 18 attaques marquantes, trois as et deux blocs assistés contre l’UQAM vendredi, en plus de relever 21 ballons.

Nicolas Fortin

Mathieu Belanger

Volleyball

Microbiologie

Dans les deux gains du week-end contre UNB, la recrue a mené son équipe au chapitre des attaques marquantes avec 25 en cinq manches vendredi et 10 en trois sets samedi.

Performances dignes de mention

Marianne St-Aubin

Volleyball

Éducation au préscolaire et enseignement au primaire

Elle a mené le Rouge et Or pour les attaques marquantes dans les deux victoires du week-end avec 19 en cinq sets vendredi contre l’UQAM au PEPS et 11 dimanche à Ottawa.

Steeve Joseph

Basketball

Administration des affaires

Dans une défaite de 90-75 face à McGill, Joseph a dominé les deux équipes avec 27 points, en plus de récolter trois rebonds, une assistance et deux vols de ballon.

Carrie-Ann Auger

Basketball

Science politique

Dans un revers de 61-60 contre McGill jeudi, elle a mené les deux équipes avec 18 points, en plus de récolter quatre rebonds, une assistance et trois vols de ballon.

Jakie Guertin

Cheerleading

M. Sciences cliniques et biomédicales

Lors de la première compétition de la saison samedi, Guertin a complété cinq passages de gymnastique, soit 35 % des passages de l’équipe, pour permettre au Rouge et Or d’aller chercher de précieux points en niveau de difficulté, en route vers la troisième position.

Olivier Petit

Cheerleading

D. Médecine

Vétéran de l’équipe, Olivier a exécuté sa chorégraphie sans faute samedi à Montréal, et a su transmettre sa confiance à toute l’équipe. Laval a terminé au troisième rang.

-Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

