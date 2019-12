[VIDÉO] Marc Dupré s’ouvre sur son anxiété

Marc Dupré, c'est la douceur incarnée. De son propre aveu, il n'aime pas la confrontation et préfère de loin passer un bon moment avec ses amis autour d'un verre de vin que de s'obstiner et chercher des bibittes là où il n'y en a pas. Sa famille est son noyau, son port d'attache, sa stabilité.

Son dimanche leur est dédié et rien ne peux changer ça. Qu'en est-t-il de ses amis? Il ne les voit pas assez. «Que ce soit pour une bière ou un match d'hockey, j'aimerais ça que mes amis m'appelle plus souvent. Ils ont peur de me déranger et pensent que je suis toujours occupé.» Avec la sortie de son nouvel album Rien ne se perd, le retour de La Voix en février prochain et la coproduction de la vodka Cherry River, il est vrai que le calendrier du chanteur semble complet.

Cet horaire chargé est loin de lui déplaire, puisque cela l'empêche de passer trop de temps seul. L'artiste déteste la solitude et avoue souffrir d'anxiété.

Notre collaboratrice Anaïs Guertin-Lacroix l'a rencontré entre deux tournages à TVA afin de prendre de ses nouvelles.

