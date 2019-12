DAVID, Raymond



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 1 décembre 2019, à l'âge de 79 ans et 10 mois, est décédé monsieur Raymond David, époux de madame Carole Lévesque, fils de feu madame Lucienne Raymond et de feu monsieur Lucien David. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Gervais de Bellechasse à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Carole; ses enfants: Mark (Anik), Robert; son petit-fils Kevin; ses sœurs: Nicole (Lucien), Francine (Paul); son beau-frère et ses belles-soeurs: Angela (Gilles), Muriel; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.