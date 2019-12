MARCHAND, Raymond



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 27 novembre 2019, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédé monsieur Raymond Marchand, époux de feu madame Fernande Genest, fils de feu madame Jeanne Méthot et de feu monsieur Henri Marchand. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation se fera ultérieurement au Cimetière de St-François-Xavier de Batiscan. Il laisse dans le deuil ses enfants : Bernard (Mireille Bélanger), feu Joanne, Luc (Guylaine Lepage), feu Nicole (Jacques Désilets), Suzanne (Serge Bérubé), François (Christine Raté), Benoit (France Hamel), Jeanne (Gervais Coté), Paul; ses petits-enfants : Simon (Annie Morel), Julie (Damien Carignan), Claudine (Simon Cloutier), Valérie (Mathieu Hamel), Bruno, Myriam (Christopher Beaulieu), Catherine (Pierre Olivier Hamel), Marie-Claude et Isabelle; ses arrière-petits-enfants : Anthony, Alexie, Sofia, Léonie, Émile, Lexie, Mégan, Kassandra, Rosalie, Benjamin, Édouard, Arnaud, Henri, Abraham; ses belles-sœurs et beaux-frères: Denise Genest Magny, Claudette Genest Magny, Marie-Paule Veillette Genest, Jean-Guy Gervais, et Gaétan Genest, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. La famille désire remercier sincèrement le personnel du CHSLD Saint-Antoine, particulièrement ceux et celles du 3ème étage pour les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel :info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.