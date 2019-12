THÉBERGE, Pauline Morin



Aux Jardins du Haut St-Laurent à St- Augustin-de-Desmaures, le 27 novembre 2019 à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Pauline Morin, épouse de feu M. Adrien Théberge. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures et auparavant à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 6 décembre à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Vincent (Hélène Thériault), Hyacinthe (Louise Morin), Dominique (feu Ghislaine Boutin), Marie-Claude; ses petits-enfants: Noémie, Pascale, Guillaume, Maili et YanLi; ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Sr Marie-Jeanne, feu Sr Rachelle, feu Germaine (feu Albert Dumas), feu Françoise (feu Joseph Bruneau), feu Rémi, feu Victor (feu Jacqueline Gosselin), feu Gérard (feu Beverly Robinson), feu Marguerite (feu Ovide Paré), feu Georges Albert (feu Aurore Beaudoin), feu Richard (feu Euchariste Morin), feu Léo (feu Marie-Ange Morin), feu Roland (feu Claire Paré), feu Blanche (feu Léo Nadeau); elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, www.coeuretavc.ca/dons, des formulaires seront disponible à la résidence funéraire.