MATTE, Denys



L'artiste Denys Matte nous a quittés le vendredi 22 novembre 2019. Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle Bourcier, sa fille Corinne, son gendre Serge, son frère Gilles, ses belles-sœurs: Geneviève et Georgette, Diane et Danielle; son beau-frère Serge, ses neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera, au complexe funéraire :à compter de 15h,Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison sous les arbres.