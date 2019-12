CARRÉ, Jeannine Lanthier



À Laval, le 13 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Jeannine Carré née Lanthier, épouse de Marcel Carré. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette, Johanne, Pierre (Loretta) et Brigitte (Benoît), ses petits-enfants: Michel (Christina), Stéphanie et Alexandre, ainsi que Sara, ses arrière-petits-enfants Hayley et Mayson et plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances le vendredi 13 décembre 2019 de 15h à 21h et le samedi 14 décembre 2019 de 9h30 à 10h30 au complexe funéraireAu lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Canada serait apprécié en la mémoire de Jeannine.