Au sommet du monde

Les résultats 2018 du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), dévoilés hier à Paris, révèlent que les élèves québécois et canadiens sont parmi les plus forts au monde en mathématiques, en lecture et en sciences.

Malgré les critiques dont on l’affuble, le système d’éducation québécois performe bien à l’échelle de la planète et ne constitue pas un boulet pour les élèves plus talentueux.

Constance

Les premières évaluations PISA ont été réalisées en 2000 et s’effectuent tous les trois ans depuis cette période. Les élèves de chez nous se sont toujours retrouvés dans le peloton de tête. Ils sont rendus les premiers parmi les pays de l’OCDE. Ils se classent même sixièmes au monde en n’étant devancés que par quelques régions chinoises, Singapour et l’Estonie.

Ce sixième rang doit être relativisé en sachant qu’on ne prend pas en considération l’ensemble de la Chine continentale dans le suivi des acquis. L’étude se limite à Pékin, Shanghai et aux provinces de Jiangsu et Zhejiang. Aussi, le Canada est précédé par Macao et Shanghai, deux autres contrées chinoises. Ainsi, la position du Canada apparaît encore plus enviable.

Le PISA ne suscite pas en Amérique toute l’attention que les pays européens y accordent. Au milieu des années 2000, tous les yeux étaient tournés vers la Finlande, appréciée comme l’exemple idéal de la réussite en éducation. Aujourd’hui, le Canada a pris cette place sans que nos décideurs s’enorgueillissent.

Un bémol

Le PISA 2018 nous fait malheureusement voir un écart qui se creuse entre les élèves des milieux socioéconomiquement avantagés et les milieux qui le sont moins. Les premières évaluations PISA montraient un système d’éducation canadien plus égalitaire et des élèves aux origines modestes qui réussissaient mieux que pareils élèves dans d’autres pays.