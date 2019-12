«Ça fait du bien» –Carey Price

Carey Price a poussé un soupir de soulagement après cette victoire contre les Islanders.

« On sentait qu’on progressait au cours des derniers matchs. Ça fait du bien d’être récompensé pour nos efforts. C’est toujours inspirant de voir tous ces leaders sur la patinoire. C’était cool. Je suis ici depuis un bout de temps, alors je suis habitué à ce genre de cérémonie. Par contre, c’est important pour nos jeunes joueurs de bien saisir l’héritage qui a été légué au fil des ans. »

– Carey Price

Nick Suzuki a seulement 20 ans, mais il parle parfois comme un vétéran. Auteur d’une passe sur le but gagnant de Jeff Petry, l’Ontarien a résumé le jeu défensif des siens dans ce gain.

« Nous nous sommes appliqués à garder l’adversaire en périphérie. Il fallait protéger le centre de notre territoire et le devant de notre filet. On a travaillé beaucoup là-dessus au cours des derniers jours. Ça fait du bien de voir des résultats. On n’a pas obtenu les résultats souhaités au cours des deux derniers matchs, mais on savait que ça viendrait. Il suffisait de garder ce plan de match pour qu’éventuellement, le vent tourne. »

– Nick Suzuki

Brendan Gallagher a décrit un sentiment qu’il avait oublié depuis le 15 novembre, celui de parler après une victoire.

« C’est une immense victoire, c’était difficile de traverser cette période sombre. J’espère qu’il s’agit du début d’une série de victoires. »

– Brendan Gallagher