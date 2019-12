Céline Dion revisite un de ses clips cultes

Céline Dion s’est associée à Instagram pour recréer les images de son vidéoclip «It’s All Coming Back to Me Now», datant de 1996.

Dans cette séquence empreinte de nostalgie, on voit la chanteuse de 51 ans revisiter la vidéo originale en y greffant de nouveaux looks auxquels ont participé plusieurs marques.

Malgré l’esthétique inspirée de la version des années 90, Céline Dion remplace aussi les photos d’un amour perdu par un téléphone intelligent qu’elle consulte pour magasiner en ligne.

«Chéri, les vidéoclips les plus extra ne se démodent jamais», a-t-elle écrit pour accompagner sa publication, qui comptait des centaines de milliers de visionnements à peine 40 minutes après sa diffusion, mercredi.

«J’ai eu tellement de plaisir à travailler avec mes amis d’Instagram afin de raviver le style des années 90 pour les Fêtes. Faites vos achats avec votre cœur», a-t-elle ajouté.