MARANDA, Rolande



Au CHSLD Notre-Dame de Lourdes, le 19 novembre 2019, à l'âge de 91 ans est décédée madame Rolande Marande. Elle est la fille de feu monsieur Albert Maranda et de feu madame Bernadette Guillemette. Elle rejoint son époux feu monsieur Lucien Boucher. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Jacqueline, Pauline (Yvon Turcotte), Claire, Yolande et Thérèse; ses neveux et ses nièces: Nathalie Turcotte (Tommy Malenfant), Yvon Jr Turcotte (Jennifer Veilleux), Stéphane Goudreault, Mélanie Goudreault, Mario Goudreault, Nancy, Mario et Carole; ses petits-neveux et ses petites-nièces: Morgan, Maëna, Jade, Tristan, Zoé, Thalie, Chantal, Sarah, Benjamin, Lori, Rébecca et Samuel; ainsi que plusieurs autres parents et amis.Madame Maranda a été confiée auPour rendre hommage à madame Maranda, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com