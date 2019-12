Des accidents compliquent la circulation à Québec

L’heure de pointe matinale se déroule au ralenti sur quelques axes routiers de la région de Québec, en raison d’accidents, mercredi matin.

La Sûreté du Québec rapporte que «plusieurs véhicules» se sont percutés, vers 7h30, sur l’autoroute 40 en direction est, à la hauteur du boulevard Wilfrid-Hamel, à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Les premières informations laissent croire que personne n’a subi de blessures importantes. Il y a cependant un impact important sur le trafic, alors qu’une voie sur deux était encore fermée à 8 h.

Quelques minutes plus tard, un autre accident a causé des ralentissements à la sortie du pont Pierre-Laporte en direction nord. La voie de gauche a été bloquée et celle de droite partiellement entravée pendant un bon moment. L’événement s’est terminé une vingtaine de minutes plus tard mais les accès au pont demeurent difficiles sur la rive-sud.

Sur le réseau municipal, la police de Québec a fait savoir que le bris d’une conduite d’eau entrave une portion du boulevard des Gradins. Celui-ci sera fermé une bonne partie de la journée entre le boulevard Lebourgneuf et la rue des Tournelles pour permettre la réalisation de travaux.