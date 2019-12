BRISSON, Micheline



Paisiblement, à son domicile, le 22 novembre 2019, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Micheline Brisson, épouse de M. Marcel Richard. Elle était la fille de feu Mme Irène Boisvert et feu M. Jean Brisson. Native de Ste-Françoise-de-Lotbinière, elle vivait dans le beau village de Leclercville. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Karine (Éric Hamelin), Guillaume (Karine Pilote), Anthony (Audrey Laliberté), Maude-Aimée (Christopher Roussel) et Gabriel (Christina Chabot); ses petits-enfants: Kelly-Anne, Nicolas, Carolane, Sophie, Ève, Mathieu, Thomas, Simone et Léanne; ses frères: Denis et Yves (Lise Martel); ainsi que celui qu'elle considérait comme l'un d'entre eux, son oncle Normand Boisvert (Micheline Blais). Elle laisse aussi dans le deuil sa belle-mère Françoise Brown (feu Rémi Richard); ses beaux frères et belles-sœurs de la famille Richard: France (Suzie Veillette), Yvonne (Claude Bédard) et Jean (Johanne Olivier); ainsi que plusieurs autres parents et ses nombreuses amies si précieuses, présentes pour elle tout au long de son chemin. Des remerciements très sincères sont adressés au personnel soignant du Centre de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de l'Hôtel-Dieu de Québec, particulièrement à Frédéric et Mélanie, pour les excellents soins prodigués. La famille vous recevra pour les condoléances le vendredi 6 décembre 2019, de 19 h à 21 h 30, ainsi que le samedi, jour des funérailles, à compter de 10 h, à laPour exprimer votre sympathie, la famille apprécierait des dons à la Fondation canadienne du rein. Des formulaires seront disponibles sur place.