N’oubliez pas que demain, le jeudi 5 décembre, de 7 h à 9 h, des centaines de bénévoles solliciteront les automobilistes à différentes intersections dans la région de Québec, ainsi que les passants à certains arrêts d’autobus, et à Laurier Québec et Place Sainte-Foy pour la traditionnelle collecte extérieure, la guignolée des médias. Les dons en argent et en denrées peuvent aussi être déposés jusqu’au 24 décembre dans les magasins Provigo et Maxi, dans les pharmacies Jean Coutu, dans les bureaux de Via Capitale et chez les médias participants. Il est également possible de faire un don en ligne en visitant le site moissonquebec.com ou en textant REMPLIR au 20222.

Nœuds papillon dans l’estomac

Photo courtoisie

Le 15 novembre dernier, la Fondation Collège de Lévis a tenu son 12e rendez-vous gastronomique L’École des saveurs, sous la présidence d’honneur de John R. Porter qui faisait ainsi un retour dans son alma mater. Les 204 convives étaient invités à porter le nœud papillon pour faire un petit clin d’œil à M. Porter qui le portait déjà au temps où il étudiait au Collège dans les années 60. L’activité-bénéfice a permis à la Fondation Collège de Lévis de réaliser un profit net de 23 750 $, montant qui sera ajouté aux dons reçus dans la cadre de la campagne majeure de financement 2018-2023. Sur la photo, John R. Porter (au centre) est en compagnie de David Lehoux, DG du Collège ; Simon Dutil, trésorier de la Fondation ; Tom Lemieux, président du Collège ; François Bilodeau, DG de la Fondation ; Benoit Labbé, président de la Fondation Collège de Lévis et des élèves bénévoles.

Open House

Photo courtoisie

Tenue le 19 novembre dernier sous les projecteurs du Palais Montcalm sous le thème Unis pour donner des ailes aux jeunes de la rue, la deuxième soirée Open House de La Dauphine a rassemblé plus de 700 personnes et a permis d’amasser 110 000 $. Tous les bénéfices de cette soirée coprésidée cette année par Régis Labeaume, maire de Québec, ainsi que par Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale Assurance et services financiers, serviront au développement et au maintien de la gratuité des services offerts à plus de 200 jeunes de la rue, âgés de 12 à 29 ans. La Dauphine les accueille chaque semaine depuis plus de 25 ans. De gauche à droite, sur la photo : Jean St-Gelais, Guylaine Tremblay, animatrice de la soirée ; Régis Labeaume, et André Marceau, président du conseil d’administration de la Fondation Maison Dauphine.

Pour les Gîtes Jeunesse

Photo courtoisie

L’Association des femmes d’assurance de Québec (AFAQ) a tenu, le 7 novembre dernier à l’espace Artevino, son événement Clé ayant pour but de faire connaître des organismes de la région et de les aider financièrement par une collecte de dons. Cette année, ce sont les Gîtes Jeunesse de Sainte-Foy et de Beauport qui ont reçu plus de 4000 $ grâce à cette soirée. Les Gîtes Jeunesse offrent hébergement, soutien et aide psychologique pour les jeunes, et leurs parents, au besoin, ainsi qu’un suivi dans un cadre familial. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Marc Guy, coordonnateur clinique ; Gabriel Routhier, ex-jeune hébergé ; Sophie Simoneau, éducatrice spécialisée, et Denis Bouchard, directeur général des Gîtes Jeunesse de Beauport et de Sainte-Foy.

Anniversaires

Photo courtoisie

Paul Daigle (photo), président du Groupe Daigle (concessions automobiles)... Gino Chamberland, propriétaire de Promo Dynamique et nouveau propriétaire de Nutrition Sport Fitness de la rue Saint-Jean-Baptiste. 47 ans... Denis Lévesque, journaliste, et animateur de télévision à TVA et LCN, 61 ans... Tyra Banks, actrice et ex-top model, 46 ans... Rick Middleton, ex-ailier droit de la LNH (NY Rangers et Boston), 66 ans.

Disparus

Photo Getty Images

Le 4 décembre 2017. Mitch Fadden (photo), 29 ans, 4e choix de Tampa Bay au repêchage de la LNH en 2007... 2016. Marcel Gotlib, 82 ans, dessinateur français et géant de la BD moderne... 2013. Robert Allman, 86 ans, chanteur opéra (baryton-basse) australien... 2010. Jacques Lafleur, 78 ans, homme politique français... 2007. Jake Gaudaur, 87 ans, ex-commissaire de la LCF (1968-1984)... 1995. Little Beaver, né Lionel Giroux, 60 ans, lutteur professionnel de petite taille... 1993. Frank Zappa, 52 ans, chanteur, compositeur et guitariste américain.