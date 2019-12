Hero World Challenge : Gary Woodland et Patrick Reed aux commandes

Les Américains Gary Woodland et Patrick Reed se sont installés en tête du classement du tournoi de la PGA Hero World Challenge mercredi, à New Providence aux Bahamas, en retranchant six coups à la normale de 72 lors de la première ronde.

Organisateur du tournoi, Tiger Woods a dû se contenter de la normale. L’ancien numéro un mondial a connu une journée en dents de scie. Après avoir enregistré trois bogueys et un oiselet sur le neuf d’aller, il a enchaîné avec trois oiselets et un aigle. Il a fini son parcours avec un boguey et un double boguey aux 17e et 18e trous.

Woods se trouve à égalité avec son compatriote Bubba Watson au 11e rang.

Pour sa part, Woodland a cumulé huit oiselets et deux bogueys pour un total de 66. De son côté, Reed a réussi sept oiselets et a commis un boguey.

Leur compatriote Chez Reavie suit au troisième rang, à deux coups de la tête. L’Américain a obtenu sept oiselets, un boguey et un double boguey.

Après avoir signé des cartes de 69 (-3), l’Anglais Justin Rose, les Américains Justin Thomas et Rickie Fowler ainsi que le Suédois Henrik Stenson se partagent le quatrième rang.

Champion en titre de l’événement, l’Espagnol Jon Rahm est huitième, et accuse quatre coups de retard sur les meneurs.

Aucun Canadien ne participe au tournoi, qui rassemble chaque année les 18 meilleurs golfeurs au monde.