iA Groupe Financier injecte près d’un milliard $ pour avaler une compagnie américaine

iA Groupe Financier sort son chéquier et réalise la plus importante transaction de son histoire. L’assureur injecte près d’un milliard de dollars pour faire l’acquisition de l'entreprise américaine IAS Parent Holdings.

C’est en fin de journée, mercredi, que la société de Québec a annoncé l’achat de la compagnie indépendante spécialisée dans les garanties automobiles. Le montant de la transaction s’élève à 720 millions $US.

Basée à Austin, au Texas, IAS compte plus de 600 employés. L’entreprise mise sur un réseau de distribution regroupant 4300 concessionnaires dans les 50 États au pays de l’Oncle Sam.

iA Groupe Financier, aussi connu comme Industrielle Alliance, affirme que cette acquisition viendra compléter son offre de produits aux États-Unis.

Rappelons que l’assureur québécois avait également mis le grappin en 2018 sur les sociétés américaines Dealers Assurance Company et Southwest Reinsure. La facture avait été de 135 millions $US.

Marché porteur

«Le marché américain des garanties automobiles prolongées, évalué à près 39 milliards $US, est très fragmenté et offre d'importantes occasions de croissance organique et de consolidation», indique Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. «Notre investissement dans IAS nous permettra de devenir un des meilleurs fournisseurs de produits et services de garanties automobiles», poursuit-il.

La transaction, assujettie à l'obtention des approbations nécessaires, devrait être conclue au cours de la première moitié d'année 2020.

«Aller de l'avant au sein d'une société publique dont la capitalisation boursière atteint plus de 7 milliards $CAN nous positionne très bien pour continuer de soutenir à long terme nos précieux partenaires et de remplir notre mission, qui vise à permettre aux propriétaires de véhicules d'éviter des coûts de réparation imprévus», a noté pour sa part Patrick Brown, président et chef de l'équipe de direction de IAS.