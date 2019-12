Jean Rousseau votera contre le budget et le Plan d'investissement quinquennal de la Ville

Le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, a annoncé son intention de voter contre le budget et le plan d'investissement de la Ville de Québec en raison des taxes trop élevées pour les commerçants et le projet d'usine de biométhanisation qui est selon lui inadéquat.

M. Rousseau a tenu un impromptu de presse quelques minutes après la fin du comité plénier où il a été question de la future usine de biométhanisation, un projet de 190 millions $ pour traiter les déchets organiques.

Pour lui, les revenus anticipés pour cette usine sont peu réalistes. Ils se basent sur la prémisse qu'une très grande partie de la population acceptera de trier à la source ses déchets de table, ce dont il doute. «Je ne l'achète pas. C'est pour cette raison que je suis contre.» Pour lui, il serait plus sage d'opter pour un projet de centre de compostage, moins coûteux.

Puisque ce projet est compris dans le Plan d'investissement quinquennal (PIQ) que l'administration Labeaume a présenté à la fin novembre, il votera contre ce plan lors de la séance extraordinaire prévue jeudi matin.

C'est une première, M. Rousseau se prononcera aussi en défaveur du budget de fonctionnement de la Ville. Il se dit en total désaccord avec la façon de traiter les commerçants. Selon lui, les taxes qui leur sont imposées sont beaucoup trop élevées. «Il y a un refus de reconnaître que c'est un problème. (...) Les commerçants m'en parlent sans arrêt.

Dans les quartiers centraux, la valeur est beaucoup plus élevée (qu'en périphérie). Une boulangerie au centre-ville paie beaucoup plus de taxes que la même boulangerie en banlieue. On pénalise les commerçants dans les quartiers centraux.»

Il estime que son geste en est un d'appui aux commerçants, qui font «énormément de sacrifices» et vivent «une crise».