La pression sur les Cowboys

Si vous croyez que la pression est forte sur le Canadien au Québec, imaginez un peu la marmite bouillonnante dans laquelle les Cowboys de Dallas sont plongés en ce dernier droit de la saison dans la NFL...

Jeudi soir, lorsqu’ils auront affronté les Bears, il ne restera que trois matchs aux Cowboys pour s’assurer d’une place en séries. Avec leur dossier actuel de 6-6, rien n’est joué.

Les Cowboys sont peut-être les représentants de Dallas, mais au fil de leur riche histoire, ils n’ont pas hérité du surnom parfois surfait d’équipe de l’Amérique pour rien. Les amateurs de football d’un peu partout sur le continent aiment épier leurs moindres faits et gestes, pour les aduler ou les mépriser.

Et actuellement, un sentiment de panique généralisée semble envahir une bonne part de leurs plus ardents supporteurs. Leurs six victoires ont été enregistrées aux mains d’équipes qui montrent un dossier cumulatif de 14-42-1, donc c’est un peu comme si même leurs bons coups sont invalidés.

Garrett dans l’eau chaude

Les Cowboys n’ont inscrit que deux touchés à leurs 24 dernières possessions et les partisans exigent que l’entraîneur-chef Jason Garrett paie le prix. Le volubile propriétaire Jerry Jones, qui ne peut se retenir de se prononcer sur l’état de l’équipe à chaque trois minutes, a critiqué Garrett publiquement en y allant de menaces à peines subtiles quant à la perte potentielle de son emploi si l’équipe ne gagne pas.

Le grand patron de l’équipe n’a fait que placer son pilote dans une position intenable. Si les Cowboys perdent, Garrett sait que c’est la fin. Mais même s’ils gagnent, il sait qu’il a déjà suffisamment usé de la patience de l’empereur.

Dans ce cas-ci, difficile de défendre Garrett, qui ne parvient pas à hisser son équipe au niveau supérieur, malgré un alignement débordant de talent aux positions clés. Mais considérant les attentes qu’il connaissait déjà fort bien, Garrett n’avait pas besoin de cette pression additionnelle du grand manitou. L’épée de Damoclès planait déjà au-dessus de sa rousse crinière.

Moins opportunistes

La saison dernière, les Cowboys ont remporté la division Est avec une fiche de 10-6. Ils avaient notamment maintenu une fiche de 8-2 dans les matchs décidés par sept points d’écart ou moins.

Preuve que leurs succès ne tenaient qu’à un fil, leur fiche dans le même contexte cette saison est de 0-4.

Grâce à leur présence au sein d’une division faible, il serait étonnant que les Cowboys ratent les séries. Ils devraient donc sauver la face, ce qui ne sera pas le cas de leur entraîneur, qui semble condamné à gagner le Super Bowl.

Ma prédiction

Cowboys 20 - Bears 16

L’état des forces dans la NFL

1) Ravens de Baltimore (10-2)

Semaine dernière : 1 (=)

Avec 977 verges au sol, Lamar Jackson revendique déjà la deuxième meilleure saison dans l’histoire pour un quart-arrière, devançant Bobby Douglass (968 verges en 1972). Le prochain dans la mire est Michael Vick avec son record d 1039 verges, établi en 2006.

2) Seahawks de Seattle (10-2)

Semaine dernière : 4 (+2)

La grosse victoire de lundi propulse les Seahawks au sommet de leur division et au deuxième rang dans leur conférence. La défensive laisse toujours à désirer, mais à l’attaque, entre les prouesses de Russell Wilson et le tandem au sol de Chris Carson et Rashaad Penny, c’est de la bombe.

3) 49ers de San Francisco (10-2)

Semaine dernière : 2 (-1)

Les 49ers ont offert une excellente performance malgré la défaite face aux Ravens, mais quelques bourdes ont fait la différence, comme l’échappé de Jimmy Garoppolo tôt dans le match, un placement raté avant la demie et une tentative avortée sur quatrième essai. Il fallait un match parfait.

4) Saints de la Nouvelle-Orléans (10-2)

Semaine dernière : 5 (+1)

Le match du Thanksgiving nous a rappelé à quel point le canif suisse Taysom Hill est un joueur souvent dans l’ombre, mais combien utile pour les Saints. Dans une soirée où l’attaque a piétiné face aux Falcons, il a bloqué un dégagement, puis inscrit deux touchés.

5) Patriots de la Nouvelle-Angleterre (10-2)

Semaine dernière : 3 (-2)

L’attaque se cherche encore et toujours, à un point rarement vu chez les Patriots depuis 20 ans. La défensive, qui tire le train depuis septembre, commence à montrer des signes de fatigue avec une moyenne de 21 points alloués lors des quatre dernières semaines.

6) Packers de Green Bay (9-3)

Semaine dernière : 7 (+1)

Aaron Rodgers a un don inné pour faire fonctionner à peu près n’importe quel receveur. Par les temps qui courent, c’est Allen Lazard qui contribue, avec 103 verges dans la victoire de dimanche. Il s’agissait d’un 23e match en carrière pour Rodgers avec quatre passes de touchés.

7) Texans de Houston (8-4)

Semaine dernière : 9 (+2)

Après cinq défaites face à son mentor Bill Belichick, Bill O’Brien a finalement savouré sa première victoire comme entraîneur-chef contre le maître. Est-ce que les Texans sont une meilleure équipe que les Pats? Pas sûr, mais ils ont été clairement supérieurs dimanche.

8) Chiefs de Kansas City (8-4)

Semaine dernière : 8 (=)

Les Chiefs sont virtuellement assurés de terminer au sommet de la division Ouest, mais leur offensive n’a toujours pas retrouvé son rythme de croisière. Patrick Mahomes a été limité à moins de 200 verges pour une deuxième semaine de suite. Il n’avait connu qu’un tel match l’an passé.

9) Bills de Buffalo (9-3)

Semaine dernière : 10 (+1)

Josh Allen ne sera jamais un quart-arrière parfait, mais une chose est sûre, il a du cœur au ventre et son attitude de guerrier trouve écho chez ses coéquipiers. Ses 19 passes complétées en 24 tentatives face aux Cowboys démontrent qu’il est devenu plus qu’un simple bras canon.

10) Vikings du Minnesota (8-4)

Semaine dernière : 6 (-4)

La critique facile après la défaite crève-cœur face aux Seahawks, c’est de ramener la fiche de 0-8 de Kirk Cousins dans les matchs du lundi soir. Sauf que le quart-arrière a bien joué et la défensive doit plutôt être pointée du doigt. Les Mauves doivent espérer que Dalvin Cook reviendra vite.

11) Steelers de Pittsburgh (7-5)

Semaine dernière : 14 (+3)

Devlin Hodges est devenu le troisième quart-arrière de la franchise à remporter ses deux premiers départs en carrière, après Mike Kruczek (1976) et Ben Roethlisberger (2004). Il faut saluer le cran de l’entraîneur-chef Mike Tomlin, qui s’est tourné vers lui pour un critique duel de division.

12) Titans du Tennessee (7-5)

Semaine dernière : 12 (=)

À chaque semaine qui passe, les Titans continuent de gagner et pourtant, le doute persiste à leur sujet. L’un des joueurs dont on ne peut assurément pas douter est le porteur Derrick Henry, qui a accumulé 1725 verges au sol et 18 touchés à ses 16 derniers matchs. Une production monstre!

13) Rams de Los Angeles (7-5)

Semaine dernière : 15 (+2)

La dégelée subie par les Rams aux mains des Ravens a-t-elle fouetté les troupes? L’offensive a enfin fonctionné à plein régime face aux Cardinals. Jared Goff a repris vie et Todd Gurley a frôlé le match de 100 verges au sol (récolte de 95 verges). Attendons avant de sonner leur mort...

14) Cowboys de Dallas (6-6)

Semaine dernière : 11 (-3)

Donc, les Cowboys n’ont toujours pas battu un club avec une fiche gagnante. Les critiques sont instantanément dirigées vers Jason Garrett et l’attaque, mais la défensive a joué de façon molle jeudi dernier. Malgré tout, cette équipe est encore première de sa piètre division.

15) Colts d’Indianapolis (6-6)

Semaine dernière : 13 (-2)

Ce fut une autre journée misérable pour le vétéran botteur Adam Vinatieri, avec trois bottés ratés en quatre tentatives, dont deux qui ont été bloqués. De son côté, le quart-arrière Jacoby Brissett a lancé deux interceptions qui ont résulté en 10 points des Titans. Dure journée au bureau!

16) Bears de Chicago (6-6)

Semaine dernière : 21 (+5)

Mitchell Trubisky a franchi la barre des 300 verges pour la première fois à ses 16 derniers matchs. Ça doit être la magie du Thanksgiving américain! Le quart-arrière s’est bien ressaisi après une demie difficile. La victoire n’est pas impressionnante, mais les Bears refusent de mourir.

17) Raiders d’Oakland (6-6)

Semaine dernière : 16 (-1)

Les Raiders ont subi une deuxième défaite de suite par plus de 30 points, une première depuis 1961 pour eux. Étonnant, quand on considère qu’avant cette chaotique débandade, l’équipe connaissait ses meilleurs moments. Il faut croire que leur rendement était trompeur.

18) Eagles de Philadelphie (5-7)

Semaine dernière : 17 (-1)

Le pire, malgré la défaite embarrassante face aux Dolphins, c’est que les Eagles sont toujours bien en vie, au sein de leur minable division! L’équipe est maintenant 0-7 dans les sept matchs lors desquels elle a tiré de l’arrière au quatrième quart. La magie n’opère plus.

19) Browns de Cleveland (5-7)

Semaine dernière : 18 (-1)

Les Browns ont maintenant échappé 16 matchs de suite à Pittsburgh. Selon ESPN, leurs chances de se qualifier pour les séries ont diminué de 20% à 6%. Il devient de plus en plus difficile de croire que Freddie Kitchens demeurera l’entraîneur-chef au terme de cette décevante saison.

20) Buccaneers de Tampa Bay (5-7)

Semaine dernière : 23 (+3)

Le secondeur recrue Devin White continue de briller. Shaq Barrett a porté son total de sacs du quart à 14,5 cette saison. La défensive a encore connu un fort match avec cinq sacs, quatre revirements et seulement 242 verges accordées aux Jaguars. Voilà au moins quelques signes encourageants.

21) Panthers de la Caroline (5-7)

Semaine dernière : 19 (-2)

La saison difficile a connu son point le plus abyssal avec la défaite face aux Redskins et c’est l’entraîneur-chef Ron Rivera qui en paie le prix en étant limogé. Les prochains mois s’annoncent mouvementés pour cette franchise qui pourrait apporter de nombreux changements.

22) Broncos de Denver (4-8)

Semaine dernière : 28 (+6)

À première vue, les statistiques de Drew Lock ne sont pas mirobolantes : 18 en 28, 134 verges, deux passes de touchés, 1 interception. Sauf que le jeune quart en était à son premier départ et s’est peu entraîné avec l’équipe cette saison en raison d’une blessure. En réalité, c’est un solide début.

23) Chargers de Los Angeles (4-8)

Semaine dernière : 20 (-3)

Les huit défaites des Chargers cette saison ont été encaissées par des écarts de sept points ou moins. Si près, mais si loin de la gloire pour cette équipe qui est devenue la reine incontestée pour trouver des façons de plus en plus originales de perdre. Les Chargers n’ont qu’eux à blâmer.

24) Jets de New York (4-8)

Semaine dernière : 22 (-2)

Comment les Jets peuvent battre les Cowboys, perdre contre les Dolphins, puis battre les Raiders, et perdre face aux Bengals? C’est la définition même de la schizophrénie, du déboulement de personnalité ou de toute autre pathologie qui rend les Jets si instables d’un match à l’autre.

25) Dolphins de Miami (3-9)

Semaine dernière : 29 (+4)

Signe que Ryan Fitzpatrick a neuf vies et continue de rouler sa bosse, le barbu quart-arrière a maintenant lancé une passe de touché face aux Eagles au sein de sept équipes différentes. Si un jour une épidémie de scorbut frappe, il faut se fier à lui pour s’en sortir. Fitzpatrick ne meurt jamais.

26) Falcons d’Atlanta (3-9)

Semaine dernière : 24 (-2)

Matt Ryan a été victime de neuf sacs du quart et a été 14 fois rabattu au sol. Il jouait sans les services de son receveur de choix Julio Jones et de son ailier rapproché Austin Hooper. La ligne offensive, malgré le ménage effectué durant la saison morte, n’est toujours pas au point.

27) Cardinals de l’Arizona (3-8-1)

Semaine dernière : 25 (-2)

Les signes encourageants démontrés dans les dernières semaines se sont évaporés en vitesse dimanche dans une dégelée subie face aux Rams. La défensive des Cardinals n’a tout simplement pas fait le poids et c’est de ce côté qu’il faudra travailler durant la saison morte.

28) Jaguars de Jacksonville (4-8)

Semaine dernière : 26 (-2)

Les Jaguars ont perdu leurs quatre derniers matchs par une moyenne de 20,5 points. Ils jouent du football atroce, mais ont fait la chose à faire qui est de se retourner vers Gardner Minshew pour continuer d’évaluer le jeune quart dans ce contexte peu commode. Nick Foles ne changera rien au désastre.

29) Redskins de Washington (3-9)

Semaine dernière : 30 (+1)

Derrius Guice est devenu l’un de cinq porteurs dans l’histoire à avoir terminé un match avec au moins 125 verges au sol et deux touchés en 10 courses ou moins. L’un des porteurs du groupe était nul autre que le Montréalais Tshimanga Biakabutuka, en 1999.

30) Lions de Detroit (3-8-1)

Semaine dernière : 27 (-3)

Vraiment pas mal du tout comme premier départ pour l’ancien quart-arrière de Purdue, ignoré au repêchage, David Blough. Face à la mordante défensive des Bears, il n’a pas mal paru. Mais encore une fois, la défensive s’est montrée incompétente.

31) Giants de New York (2-10)

Semaine dernière : 31 (=)

À leurs 45 derniers matchs, les Giants montrent une risible fiche de 10-35. C’est donc dire qu’ils traversent leur pire séquence depuis les années 1970. Depuis ses débuts fracassants, le quart-arrière Daniel Jones montre peu de signes de progrès. Il y a beaucoup de travail à faire dans cette équipe.

32) Bengals de Cincinnati (1-11)

Semaine dernière : 32 (=)

Les Bengals ont gagné leur premier match depuis la semaine 15 de la dernière saison, mettant ainsi fin à une séquence noire de 13 revers, la plus longue dans l’histoire de la franchise. Et pourtant, ils sont toujours isolés dans le sous-sol de ce classement. La vie est parfois cruelle.