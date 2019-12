Le pédiatre qui aime raconter

Pédiatre de jour, le docteur Paul Rossy mène depuis quelques années une carrière parallèle de chanteur et de musicien, enregistrant quatre albums au passage. Le médecin a récemment ajouté une nouvelle corde à son arc en lançant un livre de Noël pour enfants. « C’est mon petit plaisir à moi d’écrire et de raconter des histoires », confie-t-il.

On rencontre Paul Rossy dans sa clinique de Westmount, où il reçoit ses patients. Pas de doute : le docteur Rossy n’est pas un pédiatre comme les autres. Aux murs de son bureau, on peut voir des affiches de ses spectacles et de son livre Marie Noëlle, qu’il a publié plus tôt cet automne. Une guitare est aussi rangée pas loin de sa table d’examen.

Ayant grandi dans une famille artistique (sa mère était pianiste et chanteuse d’opéra), Paul Rossy a toujours aimé jouer de la musique et écrire des chansons. Mais sa rencontre avec l’auteur-compositeur et réalisateur Ian Kelly, il y a quelques années, lui a donné l’occasion de pousser cette passion un peu plus loin.

« Je connaissais bien Ian Kelly parce que je suis le pédiatre de ses enfants, explique Paul Rossy. En discutant avec lui, il m’a encouragé à travailler mes chansons pour les enregistrer. »

Leur association est pour le moins productive : avec l’aide d’Ian Kelly et de ses musiciens, Paul Rossy a déjà enregistré deux albums de chansons originales et deux albums de réinterprétations jazz de ces mêmes pièces. Il a aussi donné plusieurs spectacles, notamment au Festi-Jazz de Rimouski et au Festival SuperFolk de Morin--Heights.

« Comme je dis souvent aux gens, je ne suis pas Michael Bublé, mais je crois que j’ai un petit talent pour écrire des chansons et des histoires », dit-il humblement.

Une bonne cause

Cette passion lui permet aussi de faire œuvre utile. Depuis la sortie de son premier album, Paul Rossy a amassé, grâce à des donateurs, la somme de 2,3 millions $ pour la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Et où trouve-t-il le temps pour écrire ses chansons ? « Tout le monde me pose cette question », répond en riant celui qui a travaillé pendant 35 ans à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

« Mais dans le fond, c’est assez simple. Quand je n’ai pas de patients, j’ai ma guitare avec moi dans mon bureau et j’en profite pour écrire des chansons. Pour moi, ce n’est pas du travail. Le vrai travail vient après, quand je m’assois avec Ian Kelly pour faire les arrangements des chansons et les enregistrer. J’ai beaucoup de chance de pouvoir travailler avec des gens aussi talentueux que Ian et ses musiciens. »

Un livre et une pièce

Ce n’est pas seulement par ses chansons que le docteur Rossy aime raconter des histoires. Le pédiatre a récemment écrit un livre pour enfants bilingue, Marie Noëlle. L’ouvrage illustré par Janique Crépeau a déjà été vendu à près de 1000 exemplaires depuis son lancement à la fin octobre. Et ce, sans l’appui d’une maison d’édition.

« Je ne m’attendais pas à un tel succès. Et c’est bien, parce que tout l’argent des ventes va à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, indique-t-il.

Paul Rossy a encore plein de projets en tête. En plus de travailler sur de nouvelles chansons, il a écrit une pièce de théâtre pour enfants qu’il aimerait présenter en décembre 2020.

♦ Le docteur Paul Rossy fera une séance de dédicaces pour son livre Marie Noëlle samedi de 11 h à 15 h au Chapters Pointe-Claire.