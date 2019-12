Le retour de Mitch Marner ne suffit pas

Malgré le retour au jeu de Mitch Marner, les Maple Leafs ont subi une deuxième défaite en deux soirs, mercredi, à Toronto, en s’inclinant 3 à 1 devant l’Avalanche du Colorado.

C’est Valeri Nichushkin qui a inscrit le but de la victoire, en infériorité numérique, en début de troisième période.

Nathan MacKinnon s’est encore une fois illustré en récoltant deux points.

Le joueur de la Nouvelle-Écosse a ouvert la marque avec son 18e but de la saison, en avantage numérique, avec l’aide de Mikko Rantanen et Cale Makar. En fin de rencontre, il a obtenu une mention d’aide sur le but d’assurance, réussi par Joonas Donskoi dans un filet désert.

Il s’agit d’un neuvième match consécutif avec au moins un point pour MacKinnon, qui a cumulé 11 points à ses quatre derniers matchs.

Zach Hyman a été l’unique marqueur pour l’équipe locale, qui s’était inclinée 6 à 1 devant les Flyers, mardi, à Philadelphie.

Après avoir essuyé la défaite la veille, Frederik Andersen était de retour devant le filet des Leafs. Cette fois, il a alloué deux buts sur 29 lancers.

Du côté de l’Avalanche, Philipp Grubauer a été très solide, repoussant 38 des 39 lancers dirigés vers lui.

Invaincu à ses quatre derniers matchs, l’Avalanche tentera de poursuivre sur sa lancée jeudi, à Montréal, contre le Canadien.

Des retours attendus

Après avoir raté plus de trois semaines d’activités en raison d’une blessure à une cheville, l’attaquant Mitch Marner était de retour dans la formation des Leafs. L’athlète ontarien a toutefois été blanchi de la feuille de pointage et a terminé le match avec un différentiel de -1.

Pour sa part, Nazem Kadri était de retour à Toronto pour la première fois depuis qu’il a été échangé à l’Avalanche l’été dernier. L’attaquant ontarien, qui a évolué pendant 10 saisons avec les Leafs, a reçu une ovation debout des partisans torontois.