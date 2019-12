Plus cher pour votre panier

Le Rapport annuel sur les prix alimentaires canadiens prédisait que le prix des légumes augmenterait de 4 % à 6 % en 2019. Toutefois, on parle plutôt d’une hausse de 12 % entre octobre 2018 et septembre 2019.

En plus de l’épidémie d’E. coli, les chercheurs évoquent aussi les changements des conditions météorologiques et des pénuries d’approvisionnement dans certaines régions productrices pour expliquer la hausse.

« Comme il devient plus difficile d’atténuer les risques liés au changement climatique, nous devrions nous attendre à davantage d’éclosions et de rappels de salubrité alimentaire affectant ainsi la disponibilité des aliments et mettant une pression à la hausse sur leurs coûts », peut-on lire dans le rapport.

6 trucs pour économiser

Le professeur Sylvain Charlebois et la diététiste Suzanne Lepage proposent quelques astuces pour limiter l’impact de la hausse du coût des aliments.

Achetez selon la saison

«Choisissez des fruits et légumes de saison [moins cher pendant la période des récoltes]. Sinon tournez-vous vers les produits surgelés», suggère Mme Lepage.

Demandez des bons différés

«Si le produits en solde qu’on souhaitait acheter n’est plus disponible sur les tablettes, l’épicier peut nous faire un bons d’achats différé qui nous permettra d’acheter l’article dans quelques semaines au prix à rabais, même si c’est le prix régulier qui est affiché», explique Mme Lepage.

Planifiez et cuisinez les repas

«Prévoyez vos repas à l’avance selon les spéciaux de la semaines ce qui permet aussi de planifiez les achats. Évitez les mets préparés et cuisinez le plus possible avec des produits de base», propose Mme Lepage.

«Faites une liste avant d’aller à l’épicerie avec les articles dont vous avez besoin et respectez là. Cela vous empêchera de multiplier les visites et de dépenser d’avantage. Certaines personnes vont jusqu’à deux fois par jour à l’épicerie», soutient M. Charlebois.

Magasinez les spéciaux

«On a souvent l’idée préconçue qu’IGA et Métro sont plus cher, mais il faut aussi regardez leur spéciaux qui valent la peine. Si on ne peut pas faire plusieurs commerces pour magasiner les spéciaux, des endroits comme Walmart, Maxi et Super C offrent d’égaler les rabais des autres commerces», affirme Mme Lepage.

Péremption variable

«Soyez indulgent avec les dates de péremptions. Sauf s’il s’agit de protéines animales, le produit peut être consommé quelques jours après la date indiquée», expose Mme Lepage.

Diminuez la viande

«Le prix de la viande augmente à chaque année. On peut remplacer une partie de la viande par des légumineuses ou du tofu surtout dans les plats qu’on fait avec de la viande hachée. Sinon, on peut aussi remplacer le boeuf haché par du porc haché pour faire diminuer la facture», propose Mme Lepage.