Pointe-de-Sainte-Foy: encore des questions sur le bruit du tramway

Plusieurs dizaines de citoyens du boulevard Pie-XII, à Sainte-Foy, ont continué de poser des questions mercredi soir notamment sur l’efficacité des mesures antibruit sur le futur tracé du tramway à proximité de leur résidence.

Une quarantaine d’entre eux ont assisté à une autre séance d’information d’un peu plus de deux heures, organisée par la Ville de Québec.

«Pour l’huile sur les rails, en hiver, je ne suis pas sûr que ça va être efficace», a lancé Alain Gauthier.

Pour sa part, Denis Lemay a critiqué le «corridor vert» proposé avec entre autres un merlon paysager. Le porte-porte de la Coalition des résidents de l’emprise d’Hydro-Québec sur le boulevard Pie-XII affirme qu’il perdra son jardin et l’ensemble de ses arbres. «C’est une insulte à notre intelligence. C’est rire de nous autres», a-t-il ajouté.

Travaux en 2022

L’ensemble de la soirée s’est déroulée dans le calme et sans animosité. «Je sens un certain changement de ton et je l’apprécie», a souligné Martin Noël.

Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, a même remercié les citoyens présents.

Des travaux près du boulevard Pie-XII pourraient être visibles au printemps 2022.

Le plan prévoit un écran antibruit, un merlon paysager et une plate-forme végétalisée pour les rails.

Le jardin communautaire du secteur sera aussi conservé.

Selon le scénario privilégié par la ligne électrique, 48 propriétés résidentielles et huit autres propriétés multifamiliales se retrouvent à proximité du tracé.

Nullement convaincus par l’étude sur le bruit, une partie des citoyens du boulevard Pie-XII, à Sainte-Foy, doutent encore de l’efficacité des mesures antibruit et continuent de militer en faveur d’un changement du tracé du tramway.