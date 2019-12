Capitale-Nationale: quatre fois plus d’élèves du secondaire qui vapotent

Les élèves qui vapotent quotidiennement sont quatre fois plus nombreux qu’il y a trois ans dans les écoles secondaires de la Capitale-Nationale.

Ce constat résulte d’une vaste étude réalisée auprès de 20 000 élèves provenant de 32 écoles publiques et privées de la région.

L’enquête, menée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, révèle par ailleurs que plus de la moitié (57%) des vapoteurs occasionnels sont devenus des consommateurs réguliers ou quotidiens de cigarette électronique au cours des trois dernières années.

Les jeunes qui vapotent risquent davantage de fumer la cigarette.

Le vapotage est plus répandu parmi les élèves de cinquième secondaire et dans les rangs de ceux qui proviennent des régions de Charlevoix et Portneuf.

Les garçons et les jeunes qui proviennent d’un milieu familial favorisé ont davantage recours à la cigarette électronique.

Le tiers des jeunes interrogés croient que le vapotage ne comporte pas ou peu de risques pour la santé, alors que la réalité est tout autre.

«La cigarette électronique est nocive pour la santé et comporte un danger réel et important pour la population, particulièrement pour les jeunes. Nous devons renverser cette perception, mieux informer la population, encadrer son usage, sa vente et son accès», a affirmé le Dr François Desbiens, directeur de santé publique de la Capitale-Nationale, dans un communiqué.

Plus de détails à venir.