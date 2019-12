Rencontre à l’hôtel de ville: Labeaume aborde le dossier du pont de Québec avec Rodriguez et Freeland

Régis Labeaume se réjouit d’avoir enfin un lieutenant québécois au sein du gouvernement Trudeau, et il a profité de sa première visite à l’hôtel de ville, mercredi, pour lui rappeler l’importance de restaurer le pont de Québec.

Pablo Rodriguez était de passage dans la capitale avec la vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales Chrystia Freeland. Ils ont rencontré le maire de Québec en après-midi.

Au-delà de l’échange de politesses, les discussions ont été «franches», selon Régis Labeaume, qui a invité les libéraux fédéraux à respecter leur promesse électorale et à régler une fois pour toutes le dossier du pont de Québec, rongé par la rouille.

«J’ai dit à Pablo : “Si vous tardez à régler le pont, tout le monde va se dire (que c’était une) belle annonce pour la campagne puis on va retomber dans le même pattern et ça ne marchera pas», a-t-il prévenu.

«C’est toujours extrêmement positif et productif de venir rencontrer le maire Labeaume, on est toujours sur les dossiers, sur la coche, on parle de vraies choses, de vrais projets et de solutions et ça, on aime ça», a brièvement commenté M. Rodriguez.

Un lien direct avec Ottawa

Sans rien enlever au député et ministre de Québec, Jean-Yves Duclos, le maire n’a pas caché qu’il était heureux d’avoir enfin un interlocuteur clairement identifié au sein du gouvernement à Ottawa. M. Rodriguez, a-t-on appris, ouvrira même un bureau à Québec avec son personnel.

Mme Freeland a également assuré au maire qu’il pouvait la joindre en tout temps. Un «signal clair» et un message fort, selon le maire qui a apprécié sa visite.