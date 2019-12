Telus acquiert un immense centre d'appel implanté partout en Europe

L'entreprise de télécommunication canadienne Telus a annoncé, mercredi, l'acquisition de la compagnie de centre d'appel allemande Competence Call Center (CCC) pour 1,3 milliard $ CAN.

Cette entreprise, qui possède 22 sites répartis en Turquie et dans 10 pays d'Europe, dont l'Allemagne, la France, l'Espagne et la Pologne, offre, entre autres, des services de réception d'appel, de campagnes d'appels sortants, de clavardage en direct et de modération des réseaux sociaux à ses clients. Ces services sont offerts en 33 langues.

«L’acquisition annoncée aujourd’hui accroît de manière considérable la taille et la diversité de TELUS International, un important moteur de croissance pour TELUS, ainsi que la valeur de l’organisation, qui est estimée à environ 5 milliards de dollars canadiens», s'est réjoui le président et chef de la direction de Telus, Darren Entwistle, par communiqué.

Grâce à cette acquisition, Telus compte «rehausser davantage l’expérience et les solutions numériques innovantes qu’elle offre à ses clients», a précisé M. Entwistle.

L'arrivée de Competence Call Center dans le giron de l'entreprise de Vancouver fera grimper le nombre d'employés de Telus international à près de 50 000.

«C’est un grand jour pour l’équipe CCC [...]. Nous nous réjouissons de la formation d’une grande organisation au sein de laquelle nos forces et nos capacités seront amplifiées, au profit de nos clients et de nos équipes», a commenté, de son côté, le président et chef de la direction de CCC, Christian Legat, par communiqué.