Un ancien de l’Université Laval à la tête de Volkswagen Canada

Le Groupe Volkswagen Canada a annoncé récemment la nomination de Pierre Boutin à titre de président-directeur général de la filière. Cet ancien de l’Université Laval agira aussi comme directeur de la marque Volkswagen pour le Canada.

M. Boutin entrera en fonction à partir du 1er janvier. Il succède à Daniel Weissland qui a quitté la filière canadienne en septembre pour assumer le rôle de président d’Audi, aux États-Unis.

M. Boutin est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation en marketing de l’Université Laval. Il occupait le poste de directeur général de Volkswagen France depuis novembre 2017.

«Grâce à lui, le groupe a atteint ses meilleurs résultats depuis les sept dernières années. Avant d’occuper ce poste, M. Boutin dirigeait Volkswagen Russie, où il a permis à la marque de traverser sa plus grave crise, assurant la viabilité de la marque et les investissements futurs. Pierre possède une vaste expérience des marchés européens et nord-américains dans les domaines des ventes, du marketing et de la gestion générale», mentionne le communiqué annonçant sa nomination.

Quant au principal intéressé, il considère que « c’est une formidable opportunité de revenir au Canada pour mener la transformation de Volkswagen avec une équipe aussi talentueuse que dévouée».

Le Groupe Volkswagen cherche à jouer un rôle plus important dans le paysage automobile canadien qui évolue rapidement. Le siège social du Groupe Volkswagen Canada est à Ajax, en Ontario.