[PHOTOS] Nouveau Capitole de Québec: «Un endroit magique»

Le grand patron de Québecor est tombé sous le charme du nouveau Capitole, qui fêtait la fin de ses travaux mercredi soir. «C’est un endroit magique», a déclaré celui qui se réjouit que les artistes puissent bénéficier d’une «scène encore plus exceptionnelle » quand ils viennent à Québec. «C’est une belle salle et la localisation est superbe avec le Palais Montcalm et la patinoire juste en face.»