Une offre renouvelée pour le Salon des artisans de Québec

L’offre en agroalimentaire occupe une place de choix à l’occasion de la 15e édition du Salon des artisans de Québec qui prend fin dimanche, à 17h, au Centre de foires.

Cette année, l’événement, qui est toujours très couru à l’approche de la période des Fêtes, réuni sous un même toit 230 artisans dont 70 exposants dans la zone agroalimentaire.

Pour Mathieu Voisine et sa conjointe, Stéphanie Gignac, qui avaient un sac d’emplettes bien rempli, le Salon des artisans est l’occasion idéale de découvrir des produits locaux et d’échanger avec les producteurs.

«Il y a de belles choses pour faire des cadeaux aussi», a fait part M. Voisine.

Plus de 50 000 visiteurs sont attendus au terme des dix jours d’activités.

Photo Diane Tremblay

«On a des journées achalandées. On est bien impressionné. Tous les jours, on voit une augmentation de l’achalandage», a affirmé Roger Paradis, promoteur pour le Groupe Pro-Expo.

L’entrée et le stationnement sont gratuits. Le caractère unique des produits qui sont vendus sur place est un élément que recherchent les acheteurs fréquentant le Salon, au dire de M. Paradis.

«Ce qui est intéressant, c’est qu’il y en a pour toutes les bourses. Quelqu’un peut trouver un cadeau d’hôtesse autour de 10$ ou 15$. Des fois, on associe les métiers d’art à des choses très dispendieuses, mais c’est vraiment pour tous les budgets», a insisté M. Paradis.

Photo Diane Tremblay

Selon le dernier sondage effectué par les organisateurs, 92% des visiteurs effectuent des achats sur place. De plus, le Salon des artisans de Québec a acquis une belle notoriété au fil des ans. L’événement reçoit des visiteurs de Saguenay, Trois-Rivières, Sherbrooke, etc.

M. Paradis constate un engouement chez les jeunes pour les produits du terroir. L’offre agroalimentaire occupe plus de 30% des emplacements au Salon.

«Au tout début de l’événement, il y a quinze ans, l’agroalimentaire occupait 10% de la superficie. Depuis quelques années, on voit que cela gagne en popularité. Cette offre va chercher notre jeune clientèle qui aime cuisiner à la maison», a ajouté M. Paradis.

Le Salon des artisans de Québec s’attend à battre un record d’achalandage cette année.

«Les gens regardent de plus en plus ce qu’ils mangent. Ils veulent savoir avec quoi c’est fait», a souligné Alain Bérard, représentant pour l’entreprise Saveurs et Assaisonnements de Sherbrooke qui fabrique des huiles assaisonnées.

En plus des dégustations sur place, les artisans proposent une panoplie de produits exclusifs.