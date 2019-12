[VIDÉO] Trudeau et d’autres leaders pris en train de rire de Trump?

Une vidéo a fait surface qui semble montrer plusieurs chefs d’État, y compris Justin Trudeau, rigoler aux dépens de Donald Trump mardi soir, en marge du sommet de l’OTAN, à Londres.

• À lire aussi: L’OTAN tente d’afficher son unité lors de son 70e anniversaire

• À lire aussi: Trudeau talonné par Trump en marge du sommet de l'OTAN

Dans la séquence devenue virale, on peut voir le premier ministre canadien auprès de Boris Johnson, premier ministre britannique, du président français Emmanuel Macron ainsi que du premier ministre allemand Mark Rutte en train de discuter à Buckingham Palace.

Leur homologue américain semble être le sujet de la rigolade.

On entend d’abord Johnson demander à Macron la raison de son retard. Le Français opine de la tête et on peut ensuite entendre Justin Trudeau intervenir en ajoutant : «Il est en retard parce qu’il prend...40 minutes pour une conférence de presse chaque fois».

Aucun des leaders ne semblait être courant que la conversation était filmée et qu’ils parlaient assez fort pour être entendu.

«J’ai vu la mâchoire des gens de son équipe tomber», peut-on entendre Trudeau ajouter.

Les équipes de chaque leader n’ont pas émis de commentaire au sujet de ladite vidéo, selon CNN.