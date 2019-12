Zack Wheeler : cinq ans et 118 millions $

Le lanceur Zack Wheeler a conclu un mirobolant contrat de cinq ans pour 118 millions $ avec les Phillies de Philadelphie, mercredi.

Imaginez un peu ce qui attend Gerrit Cole et Stephen Strasburg, qui sont également joueurs autonomes sans compensation.

Wheeler, 29 ans, avait passé l’ensemble de sa carrière avec les Mets de New York jusqu’ici. Il a maintenu un dossier de 44-38 et une moyenne de points mérités de 3,77. La saison dernière, il a effectué 31 départs, présentant une fiche de 11-8 et une moyenne de points mérités de 3,96.

L’artilleur a amorcé sa carrière dans le baseball majeur en 2013. Il avait été repêché par les Giants de San Francisco en première ronde (sixième au total) de l’encan de 2009. Deux ans plus tard, il a été échangé aux Mets contre le voltigeur Carlos Beltran.

Les Braves d’Atlanta ont aussi ajouté un vétéran lanceur, mercredi, en octroyant à Cole Hamels une contrat d’une saison. Il gagnera ainsi 18 million $ en 2020.

L’ancien des Phillies, des Rangers du Texas et des Cubs de Chicago avait été nommé le joueur le plus utile de la Série mondiale en 2008, année où il avait remporté les grands honneurs avec la formation de Philadelphie.

Lors de la dernière saison, l’artilleur gaucher a montré une fiche de sept victoires et sept défaites, tout en maintenant une moyenne de points mérités de 3,81.

Photo AFP

Dylan Bundy échangé aux Angels

Pendant que les Phillies et les Braves dépensent beaucoup d’argent pour acquérir des lanceurs, les Angels de Los Angeles, eux, ont transigé avec les Orioles de Baltimore afin d’acquérir l’artilleur droitier Dylan Bundy.

En retour, la formation du Maryland obtient quatre lanceurs qui évoluaient dans les ligues mineures, soit Isaac Mattson, Zach Peek, Kyle Bradish et Kyle Brnovich.

À ses deux premières années avec les Orioles, en 2016 et 2017, Bundy avait connu du succès en présentant des fiches supérieures à ,500 (10-6 et 13-9), tout en maintenant des moyennes de points mérités légèrement supérieures à 4,00 (4,02 et 4,24). Ses deux dernières saisons ont toutefois été plus difficiles, à l’image de son équipe. Ses 16 défaites en 2018 représentaient un sommet dans le baseball majeur. À Los Angeles, il rejoint une rotation qui pourra aussi compter sur le retour du Japonais Shohei Ohtani.