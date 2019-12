DROLET, Jacqueline



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 18 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jacqueline Drolet, veuve de feu monsieur Jean-Charles Huot, fille de feu Emma Poulin et de feu George-Lauréat Drolet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, au, de 12 h à 13 h 45.L'inhumation se fera au cimetière de Boischatel ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard Rusk (Hélène Gariépy), Sylvie Rusk (Jocelyn Giroux), Christian Rusk (Josée Francoeur) et Nancy Rusk; ses petits-enfants: Benoît (Emilie Huot), Gabriel Giroux (Sonia Ouellet), Patricia Gariépy-Rusk (Laurence Proulx), Marie-Michelle Gariépy-Rusk (Frederick Doyon), Maxim Rusk (Rachel Vallières) et Félix Giguère-Rusk (Daphné Gagné); ses arrière-petits-enfants: Ludovic Giroux et Raphaëlle Giroux; sa sœur: Thérèse Drolet (feu Gilles Larose) et ses belles-sœurs: Colette Paquette (feu Benoît Drolet), Gertrude Lacroix (feu Lauréat Drolet), Raymonde Huot (feu Raymond-Marie Vézina). Elle laisse également dans le deuil, un grand ami de la famille, Pierre Bouchard; ainsi que plusieurs autres oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Nicole Thibault et tout le personnel du Pavillon Cœur du Bourg, tout particulièrement Francine, qui s'est si bien occupée d'elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira inc. 1135, 2e Rang, Neuville, Québec, G0A 2R0, téléphone : 418 876-1202, site web : www.mira.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.