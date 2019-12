LORTIE-DUCHESNE, Anna



Au Centre hospitalier de Notre-Dame-du-Lac, le 1er décembre 2019 est décédée subitement à l'âge de 87 ans et 4 mois Madame Anna Lortie, épouse de feu Monsieur Henri Duchesne, fille de feu Monsieur Jules Lortie et de feu dame Bernadette Plamondon demeurant à Squatec autrefois à Loretteville. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Henriette (Charles Pouliot), Claudette (Réjean Beaudoin), Aline (André Poirier), Mario (Johanne Déry), Richard (Solange Lirette), Dominique, Johanne (Marc Turcotte) et Mélanie Deblois (Luc Tremblay); ses 17 petits-enfants et ses 17 arrière-petits-enfants; sa sœur Jeanne et sa belle-sœur Gemma Bédard (feu Eugène Lortie); plusieurs neveux et nièces, de bons amis ainsi que tous les membres des familles Lortie et Duchesne. Toute la famille recevra les condoléances samedi, le 7 décembre 2019 de 9h à 10h30 à l'église St-Ambroise-de-Loretteville. Samedi, jour des funérailles, l'église ouvrira à 9h.et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la