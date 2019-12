TODD, Barbara B.



À Québec, le 29 septembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée paisiblement dame Barbara B. Todd, musicienne, épouse de feu monsieur Jacques Simard. Originaire du sud des États-Unis, elle a vécu pendant près de cinquante ans dans la ville de Québec.Pour célébrer sa vie et lui rendre un dernier hommage, la famille vous accueillera aule dimanche 8 décembre 2019 de 16 h 30 à 20 h 30. Elle laisse dans le deuil, ses beaux-enfants : Annie, Marie-Claude et Pascal Simard; ses petits-enfants : Nicolas, Kevin et Jean-Marie Chala; Lara, Benjamin et Daniel Slapcoff; Clovis et Mathis Simard, sa sœur Alice Todd Perry, ses frères Dr N. W. Todd (Dr Jane Todd) et Dr Mark O. Todd, son beau-frère Denis Simard (Debbie Streitenberger) et ses belles-sœurs Francine Simard (Jacques Vézina) et Diane Simard, ainsi que ses nièces et neveux, ami(e)s et collègues. Musicienne retraitée, Barbara B. Todd a travaillé pendant de nombreuses années comme flûte solo à l'Orchestre symphonique de Québec. Diplômée de l'Oberlin Conservatory (Ohio, États-Unis), elle a été professeure de flûte traversière à l'Université Laval et au Conservatoire de musique de Québec. Active auprès de divers organismes, elle était membre du conseil d'administration des Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au lieu d'envoyer des fleurs à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (QC), G2J 1B8 , tél. : 418-682-6387 ou à la Conservation de la nature Canada, 245, Avenue Eglinton Est, Bureau 410, Toronto, Ontario, Canada M4P 3J1, services.partenaires@conservationdelanature.ca, Sans frais : 1.877.231.3552.La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.