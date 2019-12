ROBERT LAROCHE, Solange



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 11 novembre 2019, à l'âge de 86 et 11 mois, est décédée madame Solange Robert, épouse de feu monsieur Raymond-Marie Laroche, fille de feu madame Aldéa Lefebvre et de feu monsieur Henri Robert. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 11h45.Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne Laroche (Daniel Auclair); ses petits- enfants: Jason Latulippe (Audrey Filion-Picard), Jessie Auclair, Claudia Roy Auclair (David Perron), Audrey Roy Auclair (Guillaume Riverain-Taché); ses arrière- petits-enfants: Liam Latulippe, Mya-Rose Perron, Mylan Perron, Edward Riverain-Taché; sa sœur Ghislaine Robert; sa belle-sœur Jeanine Emond; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laroche ainsi que ses neveux-nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre son époux, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles sœurs des familles Robert, Laroche. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Champlain des Montagnes pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Noël du Bonheur, 1411, boulevard Père-Lelièvre, Québec, Québec. Téléphone : 418 687-6635 Site web : www.noeldubonheur.com. Des formulaires seront disponibles sur place.