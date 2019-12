DION, Suzanne Mercier



Au CHSLD St-Gervais, le 28 novembre 2019, à l'âge de 90 ans et 4 mois est décédée madame Suzanne Mercier, épouse de feu Victorien Dion et fille de feu Narcisse Mercier et de feu Maria Brochu. Elle demeurait autrefois à Saint-Lazare, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 12h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin, Françoise, Pierre, Judith (René Tremblay) et Hélène; ses petits- enfants: Sébastien Tanguay, Lydia Dion, Marianne Tremblay; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et plus particulièrement madame Anita Chabot. Remerciement spécial au personnel du CHSLD St-Gervais ainsi qu'au personnel de la résidence au Cœur de Marie de Charny pour les bons soins prodigués à notre mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Saint-Lazare) 116-D, rue de la Fabrique Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0. La direction des funérailles a été confiée à la