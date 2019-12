THIBAUDEAU, Henriette



Entourée de ses proches, à l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 21 novembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Henriette Thibaudeau, fille de feu Gérard Thibaudeau et de feu Georgette Deveault. Native de Saint-Georges de Beauce, elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal Auger (Hugues Rouleau) et Christian Auger (Mélyssa Breton); ses petits-fils adorés: Charles-Olivier, Étienne et Louis-Philippe Rouleau; ses frères et soeurs: feu Louis, Robert (Margaret Garside), Alain, Rachel (Jean-Pierre Simard) et Monique (Robert Blais); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).La famille vous accueillera aule vendredi 6 décembre de 19h à 21h et le samedi 7 décembre à compter de 9h.