DROLET PELCHAT, Yvette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 novembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Yvette Drolet, épouse de feu monsieur Lucien Pelchat. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances à lade 9 h à 11 h 45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Drolet laisse dans le deuil ses enfants: Denis, Daniel (Maryse Salvas-Neault), Mario (Micheline Lirette), Claude et Renald (Lyne Parent); ses petits- enfants: Rachel (Réjean), Isabelle (René), Benoit (Cynthia), Sylvain (Roxanne), Stéphanie (Yan), Mélanie (Van), Michaël, Frédéric, Sébastien et Claudia; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Lucienne (feu Henri Cantin), Cécile (feu Paul-Henri Voyer), feu Régina (feu Bruno Ouellet), Marguerite (feu Joseph-Georges Genois), feu Thérèse (Maurice Voyer), Marcel (Monique Denis) et Jeannine (feu André Denis); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelchat: feu Rose-Blanche (feu Joseph Morin), Fernand (Jeanne Mance Dallaire), feu Olivette (Clermond Roy), Hervé (Louise Albert), Damien (Claire Rancourt) et Noëlline (Régis Bouchard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G3L 3L5. Des formulaires seront disponibles au salon.