GRÉGOIRE, Murielle



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Murielle Grégoire, survenu à Québec, le 26 novembre 2019. Elle était la conjointe de monsieur Gilbert Guimond et la fille de feu Marie-Reine Hébert et de feu Lucien Grégoire. Elle habitait à Québec. Selon ses dernières volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Mario Laberge) et Sylvie Thibault; ses petits-enfants: Philippe, Alexandra et Camille Laberge (Nicolas Fournier); son arrière-petit-fils Elliot Laberge; ses frères et ses sœurs: feu Esther (feu Clément Gagné), Claude (Monique Harvey), Gilles (Paquerette Routhier), Lise (feu Jean Séguin), Raymonde (Jacques Tremblay), Ginette (feu Robert Hudon), Yves (Rachel Comeau) et Daniel Grégoire (Colette Gagnon); son beau-frère Richard Guimond (Liliane Guimond); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'équipe des soins de l'unité de traumatologie de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, puis en dirigeant vos dons afin d'appuyer spécifiquement l'équipe des soins de l'unité de traumatologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, 1401 18e Rue, Québec (QC) G1J 1Z4, téléphone: 418 525-4385, site web: https://fondationduchudequebec.org/.