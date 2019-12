DELAGE, Claude



Claude, le plus jeune de la famille nous a quittés le 27 novembre 2019 à l'aube de ses 55 ans. Précédé de sa mère, Thérèse Garon, de son père, Marc Delage, et de son conjoint, Yanik Bohuon, il laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Gisèle (Gaston Harvey), Louise (Raynald Parent), Marc (Céline Côté) et Marie (Luc Quinson). Il laisse aussi ses neveux et nièces, Olivier, Françoise, Laurence et Alexandre Harvey ; Émilie et Louis-Philippe Delage, ainsi que ses cousins Louis et François Garon et des amis fidèles. Tout au long de sa courte vie, Claude a su utiliser son talent inné pour le dessin et la peinture, talent qu'il a malheureusement mis trop tôt en veilleuse. Soutenu et accompagné par les siens, tout particulièrement par Louise et Raynald, il aura vécu les derniers mois avec courage et sérénité et aura réussi à renouer de solides liens familiaux. Nous remercions particulièrement Dr Bruno Gagnon, médecin spécialiste en soins palliatifs, M. Guy Benoît, infirmier soins palliatifs au CSSS de la Vieille-Capitale, ainsi que Dr Odette Désilets pour son précieux soutien. Merci également au personnel de la Maison Michel-Sarrazin. Selon ses volontés il n'y aura pas de cérémonie et ses cendres seront disposées au cimetière Belmont à une date ultérieure.