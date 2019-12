BRASSARD, abbé Jean



À la résidence Cardinal Vachon, le 16 novembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé l'abbé Jean Brassard, fils de feu monsieur Henri Brassard et de feu dame Marie-Jeanne Boutin. Il était natif de Saint-Marc-des-Carrières et résidait à la résidence Cardinal Vachon. Selon ses volontés, un service religieux a déjà été célébré en mémoire de l'abbé Jean Brassard en l'église de Saint-Marc-des-Carrières, le vendredi 29 novembre 2019. L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laL'abbé Brassard laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Henriette (feu Jean-Marc Bussière), Jacques (Huguette Sauvageau), feu Pierre-Paul (Jacqueline Tremblay), feu Rénald, Claire et Marthe; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la résidence Cardinal Vachon pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, division du Québec, 550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Est, Bureau 1010, Montréal (Québec), H3A 1B9.