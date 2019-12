FRADETTE, Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 novembre 2019, à l'âge de 56 ans est décédé subitement monsieur Guy Fradette, époux de madame Guylaine Deblois et fils de feu Pierre Fradette et de feu Jeannine Cyr. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 6 décembre 2019 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h30.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Nicolas et Cynthia (Charles Thériault); sa sœur Nancy (Sylvain Pouliot), sa belle-mère Cécile Fradette (feu Pierre Fradette), sa demi-sœur Hélène Gagnon (Sylvain Labrecque), son demi-frère Réjean Gagnon (Mélanie Côté); ses beaux-parents: Bertrand Deblois et Denise Ferland; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deblois: Bruno (Johanne Lemieux), Gaétan (Martine Simard), Linda (Vincent Marcotte), Christian (Sylvie Lavoie); ainsi que ses neveux, nièces: Anthony et Eve-Marie Labrecque, Eliakim Gagnon, Justin et Erika Demers, ses cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe ambulancier et tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la